SATENA abre nueva ruta para mejorar la conectividad del Pacífico nariñense

La aerolínea estatal SATENA anunció la apertura de una nueva ruta aérea Cali – El Charco, que comenzará a operar el 15 de abril de 2026 de forma semanal.

El vuelo busca mejorar la conexión entre el suroccidente del país y uno de los municipios con mayores dificultades de acceso en el litoral pacífico de Nariño.

Actualmente, gran parte de los desplazamientos hacia esta zona se realizan por vía fluvial o terrestre, trayectos que pueden extenderse durante varias horas o incluso días dependiendo de las condiciones climáticas y del estado de las rutas.

Según lo informado por la aerolínea, la operación se realizará en aeronaves Twin Otter, diseñadas para aterrizar en pistas cortas o aeródromos con condiciones especiales, lo que permite operar en territorios de geografía compleja.

El itinerario previsto indica que los vuelos saldrían los lunes, miércoles, viernes y domingo desde Cali a las 12:40 p. m. y regresará desde El Charco a las 2:55 p. m. el mismo día.

Una conexión clave para un municipio con limitaciones de acceso

El Charco, ubicado en la costa pacífica de Nariño, ha enfrentado históricamente problemas de conectividad derivados de su ubicación geográfica y de la limitada infraestructura de transporte.

En ese contexto, el transporte aéreo se convierte en una alternativa importante para reducir tiempos de desplazamiento y mejorar el acceso a servicios esenciales como atención médica, trámites institucionales, educación o comercio.

Asimismo, la conexión directa con Cali permite acercar a este municipio a uno de los principales centros económicos y urbanos del suroccidente colombiano, lo que podría facilitar intercambios comerciales y la movilidad de personas entre ambas regiones.

Como parte del inicio de operaciones, SATENA anunció tarifas promocionales para incentivar el uso de la nueva ruta durante las primeras semanas para viajes programados entre el 15 de abril y el 27 de mayo.

La estrategia busca facilitar el acceso al transporte aéreo para los habitantes del municipio y para quienes necesitan desplazarse hacia la región por motivos de trabajo, servicios o actividades institucionales.

La aerolínea Satena indicó que en el caso de que la demanda se consolide, la operación podría convertirse en un corredor clave para fortalecer la movilidad y ampliar las opciones de transporte hacia esta zona del país.