Estudiantes crean rejilla inteligente para reducir inundaciones en la Autopista Norte de Bogotá

Cuatro estudiantes desarrollaron un prototipo de rejilla inteligente automatizada que busca mejorar el drenaje de agua y evitar que los sumideros se bloqueen con basura cuando la Autopista Norte se inunda cuando se registran lluvias intensas en Bogotá. Se trata de Ashley Rodríguez, Daniela Rodríguez, Sofía Hernández y Luciana Acevedo.

La propuesta fue presentada en una competencia internacional organizada por Velammal Global School que reunió a más de 140 estudiantes y cerca de 50 proyectos de diferentes países. El Colombo Gales fue el único colegio participante de Colombia y de Latinoamérica.

El proyecto parte de un diagnóstico en el que se afirma que la Autopista Norte es uno de los corredores más vulnerables a inundaciones en la capital, en la que circulan diariamente más de 200.000 vehículos, y cuando se presentan encharcamientos o desbordamientos del sistema de drenaje, los tiempos de desplazamiento pueden duplicarse, afectando Esto no solo la movilidad de los ciudadanos, sino también el transporte de mercancías y la conexión con municipios de la Sabana.

¿Cómo funciona la rejilla?

El prototipo se enfoca en el taponamiento de los sumideros por residuos sólidos. El prototipo incorpora un mecanismo automatizado que, cuando detecta acumulación de basura, activa una pala mecánica que recoge los residuos y de esta forma, los desechos son depositados en canastas laterales, evitando que obstruyan el paso del agua. Al identificar flujo de agua, la rejilla se abre automáticamente para facilitar el drenaje.

En momentos en los que no hay lluvia ni flujo hídrico, el sistema permanece cerrado. Con esto se busca que el mecanismo funcione solo cuando sea necesario y reduzca el riesgo de bloqueos en el sistema pluvial.

El proyecto fue desarrollado con el acompañamiento de Andrea Carolina Sánchez, una de las coordinadoras de la institución, quien promovió la investigación en problemas reales y soluciones tecnológicas.

Un problema recurrente en Bogotá

Las inundaciones asociadas a lluvias fuertes son cada vez más frecuentes en la capital. Según datos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), en temporadas invernales recientes se han reportado distintas emergencias relacionadas con lluvias, entre inundaciones, encharcamientos y afectaciones en vías.

Una de las causas más comunes es la acumulación de residuos en los sistemas de drenaje, que durante jornadas de mantenimiento, las autoridades han retirado toneladas de basura, plásticos, escombros y residuos domésticos que terminan bloqueando alcantarillas y canales.

A esto se suma que más del 70 % del suelo urbano de Bogotá está impermeabilizado, lo que significa que el agua lluvia no se absorbe fácilmente y termina presionando el sistema de alcantarillado.