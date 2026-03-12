Exceso de velocidad del bus del MIO entra en el caso por muerte de Freddy Rincón

Freddy Rincón murió el 14 de abril en la Clínica Centro Médico Imbanaco. / Foto Caracol Radio

Cali

Un nuevo giro dio el proceso judicial por el accidente de tránsito en el que murió el exfutbolista Freddy Rincón en abril de 2022.

Tras revisar nuevas pruebas técnicas, el Tribunal Superior de Cali anuló el fallo de primera instancia y determinó que el accidente debía analizarse teniendo en cuenta varios factores. En su análisis, concluyó que el bus del sistema MIO involucrado en el choque circulaba casi al doble de la velocidad permitida en una intersección donde el límite es de 30 km/h.

El abogado Felipe Hurtado, quien representa Ignacio Rincón hermano del “Coloso de Buenaventura” y a sus sobrinas, explicó que la decisión judicial reconoce que el siniestro no puede atribuirse únicamente a que el exfutbolista se pasó el semáforo en rojo.

“Lo importante de la sentencia es que hasta el momento se había desconocido que el exceso de velocidad del bus fuera también una causa importante del accidente, que, si el conductor del bus hubiese ido a menos de 30 kilómetros por hora, que era la velocidad seguridad reglamentaria, seguramente pues el desenlace fatal lo hubiese ocurrido”, señaló.

Con esta determinación, el Tribunal vinculó dentro del proceso civil de reparación a la empresa operadora del bus, Blanco y Negro Masivo S.A., así como a su aseguradora Seguros Comerciales Bolívar S.A. La decisión abre ahora el camino para definir eventuales indemnizaciones a los familiares que participan en el proceso.