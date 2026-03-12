Capturan a alias ‘El Buda’, presunto responsable del homicidio del director de la DIAN en Tuluá

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación fue capturado en Cali, Valle del Cauca, alias “El Buda”, señalado de participar en el homicidio del director de la DIAN en Tuluá, ocurrido el 18 de diciembre de 2025.

De acuerdo con las autoridades, el detenido deberá responder por los delitos de homicidio en concurso con porte ilegal de armas de fuego.

La captura se logró gracias a labores investigativas adelantadas por unidades de la Policía y fiscales del caso.

Según las primeras informaciones, alias “El Buda” también sería presunto coordinador de las estructuras criminales “Los Viruña” y “Los Chagualos”, grupos dedicados principalmente al sicariato en el barrio El Rodeo de Cali.

Las autoridades indicaron que continúan las operaciones para ubicar a otros posibles responsables del crimen del funcionario de la DIAN, en medio de las acciones para desarticular redes criminales dedicadas a homicidios en el Valle del Cauca.