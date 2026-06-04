Corte Constitucional ordena atención para animales callejeros en Roldanillo, Valle

La Corte previno a la Alcaldía de Roldanillo para que realice jornadas bimestrales de esterilización de los animales bajo el cuidado del refugio animal Coquena que, transcurridos 30 días, hayan sido declarados en condición de abandono, a efectos de su entrega en adopción.

La decisión obedece al estudio de la tutela que presentó el personero municipal de Roldanillo, en contra de la Subsecretaría de Protección y Bienestar y la Secretaría de Ambiente, argumentando que el refugio animal Coquena, que es el único centro de bienestar para animales callejeros y abandonados, se encuentra con problemas en su infraestructura, tales como filtraciones de agua, espacio insuficiente, falta de ventilación y presencia veterinaria, y condiciones de vida inadecuadas que comprometen el bienestar de 400 perros y gatos.

Si bien, la Subsecretaria realizó una visita al refugio y anunció seguimiento del estado de salud de los perros y gatos ubicados en el lugar, el personero municipal consideró que no recibió una respuesta concreta a su petición, por el contrario, la estimó incompleta y evasiva, por lo que invocó el amparo solicitando protección del derecho de petición y que se protegiera los animales del refugio en su condición de bienestar.

La Sala Séptima de Revisión, integrada por la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, los magistrados Miguel Polo Rosero y Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien la preside, protegió el derecho de petición del personero municipal y declaró la carencia del objeto frente a la protección del bienestar animal dado que el predio en el que se encontraba el refugio fue entregado a sus dueños en el marco de un proceso judicial.

La Corte encontró que no se adoptaron medidas suficientes, orientadas a garantizar la salud pública y el saneamiento ambiental mediante acciones estructurales de control sanitario y promoción de la adopción o entrega responsable de los animales albergados en el refugio.

En consecuencia, previno a la Alcaldía de Roldanillo para que realice jornadas trimestrales de adopción con el fin de propiciar progresivamente la ubicación de los animales callejeros o abandonados en hogares que garanticen su bienestar. Los animales dispuestos para la adopción deberán ser entregados debidamente vacunados y desparasitados.

También, previno para que adelante los procedimientos y acciones correspondientes para construir un centro de bienestar animal público, que tenga espacio suficiente para albergar los animales callejeros o abandonados del municipio.

Por otro lado, previno a la Gobernación del Valle del Cauca para que, a través de la Secretaría de Ambiente evalúe, vigile y haga seguimiento a las acciones que debe implementar la Alcaldía y, en caso de incumplimiento, deberá adoptar los correctivos, sin perjuicio del deber de contribuir con la alcaldía para cumplir con lo ordenado.