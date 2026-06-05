Smurfit Westrock, con 3 plantas de pulpa en Cali, recuperó 229 mil toneladas de Papel reciclado 2025

La solución creada por Smurfit Westrock en la planta de Yumbo, Valle, para la empresa Plásticos Fénix, fue galardonada entre los mejores del mundo, en la categoría Product Design, en los Red Dot Design Award 2026, uno de los premios de diseño más importantes de la industria.

La multinacional Smurfit Westrock que cuenta con tres plantas de pulpa en Cali, cuatro máquinas de papel, una planta de corrugado, una planta de reciclaje, un centro experiencia y un planta de sacos y bolsa en el municipio de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca, recuperó más de 229 mil toneladas de Papel reciclado en 2025.

Smurfit Westrock, el mayor recliclador de papel y cartón en Colombia, atiende más de 3 mil clientes, el 60% pertemnece al sector de consumo masivo.

Con más de 80 años en el país, la multinacional papelera en 33 municipios (Cauca, Valle del Cauca, Caldas, Quindio, Risaralda y Tolima) tiene sus plantaciones forestal comerciales de pino y eucalipto certificadas por FSC en manejo forestal responsable, para extraer la madera que usa para la producción de papeles y cartones.

El 100% de los empaques que elabora la papelera, tiene certificación FSC.

Smurfit Westrock cuenta con alrededor de 42 mil hecáreas de plantaciones forestales y más de 22 mil hectáreas de bosque natural que conserva y protege y estudia.

Cada año siembra el mismo número de árboles que cosecha, que en pronedio son tres millones de árboles al año, con lo que garantiza un suministro sostenible de madera.

En Smurfit Westrock el pael y cartón se elaboran a partir de dos fuentes sostenibles: La primera es la fibra virgen de manera de plantaciones forestales comerciales, una de las pocas materias primas renovables del mundo.

La segunda fuente es del Papel y cartón reciclado, que provienen principalmente de la recolección de residuos posconsumo.

En el 2025 Smurfit Westrock obtuvo ventas por 422 millones de dólares y realizó inversiones de capital/año de 129 millones de dólares.

Empaque ganador

Smurfit Westrock desarrolló “Eco Toys”, una solución que responde a las necesidades productivas, logísticas y comerciales del cliente.

“Eco Toys” reemplaza bolsas plásticas de un solo uso por un empaque de cartón corrugado 100% reciclable y con un diseño estructural gráfico, productivo y logístico. Más allá del material, esta solución rediseñó la experiencia desde la línea de producción hasta el punto de venta.

Su diseño incorpora un sistema auto armable con cierre superior e inferior que elimina el uso de adhesivos, optimiza materiales y mejora en un 50% la eficiencia en la línea de empaque.

Fue así como Smurfit Westrock recibió el Red Dot Award en la categoría product design 2026 por una solución de empaque diseñada para la industria de juguetes y muebles infantiles, que integra sostenibilidad y eficiencia.

El diseño permitió eliminar 30 toneladas de materiales no sostenibles al año y contribuyó a un crecimiento del 20% en ventas de la empresa colombiana.