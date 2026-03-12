Cayó hombre de confianza de ‘Calarca’: lo señalan de seis asesinatos y de manejar dinero ilegal

Cayó hombre de confianza de 'Calarca': lo señalan de seis asesinatos y de manejar finanzas de disidencias Farc

En medio de controles viales adelantados por la Policía Nacional en Palmira, Valle, fue capturado alias ‘Negro Duván’, señalado integrante de las disidencias de las FARC y considerado hombre de confianza de alias ‘Calarcá’.

De acuerdo con las autoridades, el detenido sería cabecilla financiero de la estructura ‘Rodrigo Cadete’, organización armada ilegal que delinque principalmente en los departamentos de Huila y Caquetá.

Según la investigación, este hombre tendría cerca de 10 años de trayectoria delictiva dentro de las disidencias y habría sido designado para fortalecer y expandir las finanzas ilegales del grupo armado, presuntamente mediante extorsiones y otras economías ilícitas.

Las autoridades también lo señalan de ser responsable de al menos seis homicidios y de estar implicado en el secuestro de dos caficultores en el municipio de Acevedo, Huila, presuntamente por el no pago de extorsiones.

“Alias ‘Negro Duván’ tenía orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas de fuego”, señaló el general William Oswaldo Rincón, directora de la Policía Nacional.

Las autoridades informaron además que días antes de su captura le habían incautado 184 millones de pesos en efectivo, dinero que sería producto de actividades ilegales.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las investigaciones sobre su presunta participación en diferentes delitos.