Escrutinios en Santander finaliza este fin de semana: avanzan en un 68%

El proceso de escrutinios departamentales en Santander avanza con normalidad y rapidez, según informó el delegado de la Registraduría Nacional en el departamento, Ricardo Montoya. De acuerdo con el funcionario, hasta el momento se ha escrutado cerca del 68% del territorio, lo que equivale aproximadamente a 62 o 63 municipios.

Montoya explicó que las comisiones escrutadoras trabajan bajo el principio de celeridad, mientras que los testigos electorales se mantienen atentos al desarrollo del proceso y presentan sus reclamaciones de manera respetuosa.

“Los escrutinios vienen desarrollándose con mucha rapidez. Los delegados del Consejo Nacional Electoral aplican el principio de celeridad y los testigos electorales han estado muy atentos al transcurso de estos escrutinios departamentales”, señaló.

Actualmente se está a la espera de que finalicen los escrutinios municipales en los municipios del área metropolitana de Bucaramanga, cuyos pliegos electorales deberán ingresar posteriormente al proceso departamental.

Según el reporte más reciente, Bucaramanga ya alcanzaba un avance del 92% en sus escrutinios, por lo que se espera que en las próximas horas o a más tardar mañana ingresen los pliegos electorales correspondientes. También están pendientes los resultados de Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

El delegado indicó que hasta el momento no se han presentado apelaciones en el escrutinio departamental, y que el proceso se desarrolla sin contratiempos.

“En el escrutinio departamental no hemos tenido ninguna apelación. Los municipios vienen sin novedades y los delegados del Consejo Nacional Electoral aún no han tenido que resolver reclamaciones”, explicó.

Montoya también aclaró que las decisiones sobre eventuales reclamaciones o situaciones como la incineración de votos corresponden exclusivamente a las comisiones escrutadoras, integradas por jueces de la República, notarios y registradores de instrumentos públicos, mientras que los registradores municipales actúan únicamente como secretarios de dichas comisiones.

El funcionario recordó además que los resultados divulgados el pasado 8 de marzo corresponden únicamente al preconteo, una herramienta de transparencia que permite conocer tendencias preliminares, pero que no constituye la declaratoria oficial de elección.

Ricardo Montoya indicó que los partidos políticos y candidatos pueden hacer seguimiento a los resultados a través de los formularios E-14, que se encuentran publicados en la página de la Registraduría.

Las autoridades electorales esperan que el proceso de revisión y análisis de reclamaciones, si llegan a presentarse, avance con la misma normalidad para culminar el escrutinio departamental durante este fin de semana y a partir de la siguiente semana, entregar las credenciales a los representantes a la Cámara por Santander.