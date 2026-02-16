Gobierno evalúa reemplazo de Ricardo Roa en Ecopetrol: suenan tres nombres para la terna

Ricardo Roa en la sede de Ecopetrol, en Bogotá, Colombia, el 1 de abril.

El próximo 11 y 12 de marzo el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, será imputado por presunto tráfico de influencias e irregularidades de la campaña presidencial de Gustavo Petro, y ante esa complicada situación, conocimos en primicia que están analizando nombres de su eventual reemplazo.

Desde Palacio de Nariño empezaron a llamar a varias personas desde el pasado viernes para saber si les interesaba participar en el proceso, con el fin de hacer una terna.

Lo que están contemplando es que en tres semanas se defina si saldrá o no Ricardo Roa de la presidencia de la petrolera, pese a que sus abogados han dicho que no va a renunciar.

A uno de los que llamaron es a Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol, quien se ha desempeñado como gerente de varias compañías del sector de hidrocarburos en el país

También se barajan los nombres de Luis Eduardo Parra, actual presidente de Hocol y excontralor de Seguridad y Defensa, así como el actual ministro de Minas, Edwin Palma.

Entre tanto, el miércoles y jueves hay junta de la petrolera y a los miembros les han dicho que les van a informar sobre el estado de la situación desde el punto de vista del impacto reputacional sobre Ecopetrol.

El análisis lo harán tanto firmas consultoras externas como analistas internos de Ecopetrol.

¿Qué está pasando con Ricardo Roa?

La audiencia de imputación de cargos contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, será por la presunta violación de topes electorales en la campaña Petro Presidente 2022.

Esta la primera imputación de cargos que se radica contra Roa, en medio del escándalo por los recursos que ingresaron a la campaña presidencial.

Igualmente, el otro delito por el que responderá es tráfico de influencias, esto por las supuestas irregularidades que se habrían dado en medio de la compra del lujoso apartamento de Roa, en el barrio El Chicó, de Bogotá.

De acuerdo con la Fiscalía, la imputación en el caso de la campaña se basa fundamentalmente en que Roa, como gerente, habría cometido irregularidades.