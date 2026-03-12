Denuncia: una casa de tres niveles amenaza riesgo de colapso en Armenia, alcaldía visitó la zona

Armenia

Ciudadanos denuncian que una vivienda de tres pisos construida en madera amenaza riesgo de colapso ubicada en el barrio Patio Bonito Bajo en Armenia.

Uno de los denunciantes asegura que debido a las lluvias la estructura que no está ocupada cada vez se inclina más y podría caer sobre el paso peatonal y poner en riesgo a los ciudadanos residentes en el sector.

El denunciante “Yo soy residente del barrio Patio Bonito Bajo. En una de las curvas que hay entrado a Patio Bonito Bajo hay una casa de tres pisos construida en madera y guadua, sin habitar, y con el aguacero de la noche del martes, esa casa amaneció para un lado, o sea, se desniveló, esta para un lado toda. Entonces, en estos momentos no han hecho nada por desarmarla, porque la casa está a punto de caer.

En Caracol Radio trasladamos la denuncia a la Oficina de Gestión de Riesgo de Armenia que visitaron el barrio Patio Bonito Bajo en la capital del Quindío.

Javier Vélez, director de la Oficina Municipal de Ggestión de Riesgo Omgerd Armenia que explicó “efectivamente se realizó visita al sector Patio bonito Bajo, una estructura de tres niveles en muy mal estado, se señalizó la zona como zona de riesgo en el sentido de que la estructura puede colapsar en cualquier momento y más en presencia de lluvias.

Y agregó “se entregaron las recomendaciones a la comunidad, aquí es importante resaltar que la ley 1523 que es la que tiene que ver con gestión de riesgo de desastres a nivel nacional entrega la responsabilidad de la gestión de riesgo de desastres a todos los habitantes del territorio, llámese empresa pública, privada o la comunidad como es en este caso.

El propietario de esta estructura es el responsable de generar su desmonte y es responsable igualmente de los daños, lesiones a personas que pueda causar su colapso.

Se estableció contacto, repito, con la comunidad, se dejaron las recomendaciones al respecto que están relacionadas pues con la urgencia del desmonte de esta estructura lo más rápido posible.