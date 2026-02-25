60 Emergencias por las lluvias se han registrado en el departamento del Quindío en febrero de 2026

Armenia

60 emergencias se han registrado en lo que va del mes de febrero en el Quindío debido a las lluvias, las principales afectaciones los deslizamientos de tierra, todo el departamento está en alerta naranja por riesgo de creciente de ríos y quebradas.

El coordinador de la Unidad Departamental de la Gestión del Riesgo del Quindío, Udegerd, Jaider Hidalgo explicó que “Durante lo que va del mes de febrero se han registrado 60 emergencias discriminadas de la siguiente manera: siete crecientes súbitas, seis caídas de árboles, cuatro vendavales, 34 eventos de remoción en masa, un colapso estructural, dos daños viales, cuatro incendios estructurales, un incidente con materiales peligrosos y un evento por contaminación de fuente hídrica con hidrocarburos.

Las afectaciones reportadas por los municipios están basadas en la siguiente información, 26 viviendas destruidas, de las cuales las 26 familias están damnificadas, 30 viviendas averiadas, las mismas 30 familias afectadas, 91 personas afectadas en total, teniendo así 74 adultos y 22 menores de edad.

Los municipios más afectados y que han reportado un número mayor de eventos son el municipio de Génova con 41 emergencias, seguidos por Calarcá con 10 emergencias, Córdoba con tres emergencias, Montenegro con dos emergencias y Quimbaya con dos emergencias. También se han presentado situaciones en Armenia, Circasia y los municipios que al momento no reportan situaciones contamos con Buenavista, Filandia, La Tebaida, Pijao y Salento.

Frente frío más lluvias

De acuerdo con los reportes del Instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales y la Unidad Nacional para la gestión del riesgo de desastres, la presencia de un frente frío continúa generando incremento en las precipitaciones y saturación de suelos, aumentando la probabilidad de deslizamientos, crecientes súbitas y afectaciones en infraestructura.

Por eso recomienda a la comunidad evitar transitar por zonas de laderas inestables, no intervenir saludes ni realizar cortes de terreno sin asesoría técnica, mantener limpios canales, techos y sistemas de drenaje, no arrojar residuos a las quebradas o ríos, estar atentos a cambios en el nivel de las fuentes hídricas, y reportar oportunamente cualquier situación de riesgo a las autoridades.