Mujer capturada por explotar sexualmente a su hija de 12 años con discapacidad cognitiva en Medellín

Medellín, Antioquia

En Medellín fue capturada, bajo orden de urgencia, una mujer de 37 años señalada como responsable de producir y comercializar pornografía infantil con su propia hija en el barrio Castilla, en la zona noroccidental de la ciudad.

Captura de carácter urgente

Las autoridades iniciaron la investigación el pasado 11 de noviembre de 2025, logrando establecer que esta mujer, presuntamente, grababa videos de contenido sexual junto a su hija, una menor de 12 años. Posteriormente, el material audiovisual era difundido con fines comerciales a través de grupos de WhatsApp y diversas plataformas digitales.

Según el reporte oficial, el contenido también era compartido con la pareja sentimental de la capturada con fines fetichistas.

“Difundía el material de contenido pornográfico con una menor de edad y, puntualmente, lo que se pudo establecer es que lo hacía con su pareja sentimental”, señaló Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín.

La menor víctima de estos hechos padece una discapacidad cognitiva, condición que agrava su vulnerabilidad.

La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras avanza el proceso judicial por el delito de pornografía con menores de 18 años.

Llamado a denunciar

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier hecho que vulnere su integridad física, psicológica o sexual a través de las líneas oficiales de atención y los canales institucionales.