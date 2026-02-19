Se cumple un mes de la intervención del estadio Metropolitano: así avanzan las obras

A un mes del inicio oficial de las obras de transformación y ampliación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, realizó una nueva visita de inspección para constatar el progreso del proyecto que busca modernizar el principal escenario deportivo de la ciudad.

El mandatario de la ciudad indicó que, en solo 30 días se han removido cerca de 120.000 metros cúbicos de material y la antigua cancha ya descendió cuatro metros, marcando un hito en el cronograma de ejecución.

Más de 700 personas trabajan en las obras

Durante el recorrido, Char destacó que gran parte de los muros de contención de las nuevas graderías se están prefabricando en el parqueadero del estadio, donde actualmente se funden las piezas que luego serán trasladadas al interior del escenario para su instalación definitiva.

En la obra trabajan 700 personas en distintos frentes, incluyendo el armado de acero y la fundida de concreto en los muros anclados que soportarán la ampliación de las tribunas.

Las intervenciones también contemplan la demolición de la primera línea de anillos de la gradería. A la par, comenzaron las excavaciones de los túneles de acceso en las tribunas oriental, oriental sur y oriental norte. En total, el estadio contará con 12 túneles, algunos con sistema biotérmico para regular la temperatura del terreno de juego.

El proyecto incluye además excavaciones para las zapatas del nuevo edificio VIP y la demolición de los antiguos puentes que conectaban el parqueadero con la tribuna occidental. Con estas obras, la administración distrital busca consolidar un estadio moderno e innovador, capaz de albergar grandes eventos deportivos y culturales, justo cuando el Metropolitano se aproxima a sus 40 años de historia.