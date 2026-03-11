Ofrecen hasta $15 millones por información que permita capturar extorsionistas en Barranquilla

La Alcaldía de Barranquilla anunció una recompensa de hasta 15 millones de pesos para las personas que suministren información que permita la captura de delincuentes dedicados al delito de extorsión en la ciudad. Esta medida hace parte de las estrategias que adelanta el Distrito junto con la fuerza pública para combatir este fenómeno delictivo.

De acuerdo con la administración distrital, la iniciativa se desarrolla en articulación con la Policía y el Ejército, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, investigación y contención contra estructuras criminales vinculadas al multicrimen.

Como parte de estas acciones, el Distrito ha realizado inversiones en tecnología, movilidad y logística para apoyar el trabajo de las autoridades.

Entre los equipos entregados se encuentran kits de inteligencia, herramientas para la ubicación de dispositivos tecnológicos y sistemas especializados para la extracción de información de celulares y otros dispositivos.

Asimismo, las autoridades cuentan con softwares de última generación para el análisis de datos, lo que ha permitido agilizar los procesos investigativos y obtener elementos materiales de prueba que faciliten la judicialización de las estructuras dedicadas a la extorsión.

La Alcaldía reiteró que cualquier persona que tenga información sobre estos delitos puede comunicarla bajo absoluta reserva a la Línea Contra el Crimen de la Policía Metropolitana de Barranquilla, al número 3178965523, o a las líneas antiextorsión 165 del Gaula de la Policía y 147 del Gaula Militar.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a participar en estrategias preventivas como Entornos Escolares Seguros, Enlaces Comunitarios y Zonas Seguras para fortalecer la seguridad en la ciudad.