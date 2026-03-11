Mackalister Silva se sinceró y dio detalles de su retirada del fútbol: esto reveló / Colprensa

Mackalister Silva habló en El VBAR Caracol sobre su actualidad en Millonarios. En medio de la charla, el experimentado mediocampista dio detalles de su retirada deportiva y confirmó que por lo pronto no ha conversado con la directiva por su renovación.

“No hemos hablado nada (de la renovación). Pasaron muchas cosas en estos meses, el agua se movió mucho, no arrancamos bien, el cambio de técnico, tantas cosas que pasaron que no han dado para pensar en eso. Ahora lo más importante es viver al grupo de los ocho y esperar el sorteo de la Sudamericana”, señaló inicialmente el bogotano de 39 años.

En este orden de ideas, ‘Macka’, como se lo apoda, apuntó que vivió un 2025 sumamente complicado por cuenta de las lesiones, pero gracias a su familia y el cuerpo médico que lo trató logró reincorporarse satisfactoriamente al grupo.

Hablando puntualmente sobre su retirada deportiva, Mackalister Silva reconoció que su deseo pasa por “ser yo quien tome la decisión (del retiro) y no que el fútbol lo haga por mí”. Es por lo anterior que no se animó a poner una fecha para su adiós al profesionalismo.

“Mientras me sienta capacitado y sienta que estoy aportando, decir cuánto tiempo estaré es un compromiso bastante fuerte. Prefiero ver año a año, semestre a semestre y tener la capacidad de aportar”, confirmó.

Finalmente reveló que “quisiera terminar mi carrera en Millonarios”, más allá de entender que “el fútbol es dinámico y al final tengo una familia”. Y concluyó: “Si pudiera escoger, sin dudarlo en ningún momento quisiera terminar en Millonarios”.

