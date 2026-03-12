DIAN alerta por fraude tras incidente de hackeo: falsos cobros por envíos urgentes

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) advirtió a la ciudadanía en un comunicado sobre una nueva modalidad de estafa en la que delincuentes suplantan a la entidad para cobrar supuestos aranceles de importación asociados a envíos internacionales urgentes.

Según explicó la autoridad tributaria y aduanera del país, los estafadores utilizaban comunicados falsos que imitaban documentos oficiales, utilizando nombres, firmas y logos que aparentan pertenecer a la entidad. Con esto se buscaba convencer a las víctimas de que tienen un cobro pendiente por paquetes provenientes del exterior.

La entidad recordó que sus notificaciones tienen canales claros y verificables. Por ejemplo, las comunicaciones oficiales solo se envían desde correos con dominio institucional, el cual es: @dian.gov.co.

En el comunicado la DIAN también aclaró varios puntos clave para identificar posibles estafas, ya que no envía notificaciones por WhatsApp ni desde correos personales; nunca solicita pagos a cuentas bancarias de personas naturales; los cobros de impuestos o aranceles no se delegan a empresas privadas de mensajería y, ante cualquier trámite, el mismo se puede consultar a través del portal oficial de la DIAN.

Los procesos administrativos de la entidad como las citaciones, notificaciones o requerimientos, siguen protocolos formales que pueden verificarse, por lo que cualquier comunicación irregular debe generar alerta.

DIAN fue víctima de hackeo

Hay que recordar que estas estafas se dan en medio de un hackeo del que fue víctima la entidad. La DIAN activó protocolos dentro de su empresa para dar respuesta a los problemas causados e iniciar, al mismo tiempo, investigaciones de orden técnico para saber el impacto de la situación.

También informó que la información tributaria y aduanera de los contribuyentes no fue comprometida, al igual que contraseñas o credenciales de acceso de los usuarios. Y asimismo, deshabilitó temporalmente el sistema virtual de agendamiento de citas.

Recomendaciones para evitar caer en la estafa

Ante esta situación, la DIAN pidió a los ciudadanos mantener precaución frente a mensajes que generen urgencia o presión para realizar pagos.

Entre las principales recomendaciones están:

No entregar datos personales o financieros sin confirmar la información.

No consignar dinero si el origen del cobro no está verificado.

Revisar siempre el dominio del correo electrónico que envía la comunicación.

Confirmar cualquier notificación directamente con la DIAN.

En caso de sospecha de fraude, las personas también pueden reportar el intento de estafa a través del CAI Virtual de la Policía Nacional.

Le puede interesar: Mintransporte ordena reforzar controles a taxis y transporte público tras casos de “paseo millonario”

De acuerdo con la autoridad tributaria, la prevención y la verificación de las comunicaciones oficiales son claves para frenar este tipo de fraudes que suplantan a la DIAN y buscan obtener pagos irregulares de los ciudadanos.