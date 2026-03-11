Vacantes para conductores con licencia C2 o C3 en Bogotá: Fechas y cómo aplicar

Imagen de referencia - Alcaldía de Bogotá abre convocatoria para conductores C2 o C3 - Crédito: Getty Images.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante la convocatoria ‘Talento Capital’, ofrece a los bogotanos 45 vacantes para las personas que cuenten con licencia C2 o C3 y estén buscando oportunidades laborales de forma activa en el área de la conducción.

Bajo el liderazgo de la Agencia Distrital de Empleo y con el apoyo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), esta convocatoria busca “conectar a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales y empleo digno” menciona la Alcaldía en su página web.

¿Cuándo se abrirán las vacantes?

‘Talento Capital’ tendrá lugar el miércoles 11 de marzo y todo el proceso de la convocatoria se desarrollará de manera virtual. En donde las personas interesadas podrán aplicar a través de la página de la alcaldía (bogotatrabaja.gov.co).

¿Cuáles son los requisitos para aplicar a la convocatoria?

Eficacia S.A.S., quien es la empresa aliada a la Alcaldía Mayor de Bogotá, ofrecerá empleo formal a las personas que cumplan con los siguientes criterios:

Formación o educación requerida: desde bachillerato .

o educación requerida: . Copia del Permiso de Protección Temporal (PPT) , solo para extranjeros.

, solo para extranjeros. Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia certificable como conductor (preferiblemente en sector alimentos).

de experiencia certificable como (preferiblemente en sector alimentos). Licencia de conducción C2 o C3 válida.

La Alcaldía menciona que es importante que el conductor interesado en aplicar no debe tener comparendos vigentes sin cancelar. Adicionalmente, deberá tener la hoja de vida actualizada y copia de la cédula de ciudadanía.

¿Cuál es el salario ofrecido para estas vacantes?

Los conductores que sean contratados gracias a la iniciativa ‘Talento Capital’ contarán con un salario entre $4.000.000 (COP) y $5.520.000 (COP), dependiendo de las funciones y la experiencia con la que cuente el ciudadano.

¿Cuáles son las funciones a desempeñar?

Las personas que estén interesadas en aplicar y que cuenten con los requisitos solicitados por la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) al completo, realizarán las siguientes actividades:

Transporte de mercancía a nivel local y nacional.

de Entrega de mercancía y servicio al cliente.

¿Cómo aplicar a ‘Talento Capital’?

Para realizar la postulación de forma correcta a las vacantes ofrecidas por la Alcaldía de Bogotá, el conductor deberá confirmar su asistencia diligenciando el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) en la página web de la Alcaldía (bogota.gov.co), en el apartado de ‘Desarrollo Económico’.

Todo el proceso de reclutamiento se llevará a cabo de manera virtual: desde el apartado de entrevistas, mediante la plataforma Microsoft Teams, hasta la parte de contratación final.

La Alcaldía Mayor de Bogotá menciona que, para acceder a esta convocatoria y a cualquier otra ofrecida por la entidad distrital, no es necesario ningún tipo de desembolso de dinero a ningún intermediario o persona externa. Esto con el fin de que el ciudadano evite caer en estafas.

Así mismo, la Alcaldía invita a las personas interesadas a realizar los cursos gratuitos disponibles y certificables que ofrecen mediante su sitio web, entre los que se encuentra ‘Cómo se elabora una hoja de vida de manera efectiva’, entre otros.