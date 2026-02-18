India será país invitado de la FILBo 2026: fechas, autores y ejes de la Feria del Libro de Bogotá

La feria se realizará como cada año en Corferias y espera reunir a miles de lectores, autores y profesionales del sector editorial. Por primera vez, India participará como País Invitado de Honor en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Su presencia permitirá acercar al público colombiano a una tradición literaria caracterizada por su diversidad lingüística y cultural, así como por su producción contemporánea en expansión.

La participación del país asiático incluirá actividades culturales, encuentros con escritores y una agenda que buscará fortalecer los lazos editoriales y culturales entre ambas naciones.

“Escucharnos es leernos”: el eje temático

La edición 2026 estará marcada por el lema “Escucharnos es leernos”, una invitación a reflexionar sobre la lectura como un acto de diálogo y reconocimiento del otro. Según la organización, el propósito es que la feria se consolide como un espacio de encuentro en el que la palabra permita tender puentes en un contexto global marcado por la polarización y la sobreinformación.

Durante 14 días, como cada edición la FILBo ofrecerá conversatorios, presentaciones de libros, actividades académicas y espacios de reflexión que girarán en torno a la escucha, el pensamiento crítico y la diversidad de voces.

Autores internacionales y nacionales confirmados

Entre los invitados internacionales ya anunciados se encuentran el escritor argentino Patricio Pron; el filósofo británico John Sellars; la autora rusa Anna Starobinets; y la mexicana Dhalia de la Cerda. También participarán la escritora española Ana Alcolea, Júlia Salander, el ilustrador chileno Fabián Rivas y el diseñador gráfico Gonzalo García Barcha.

En el ámbito nacional, la programación incluirá a figuras como Mary Grueso, Andrea Cote, Felipe Restrepo Pombo y el ilustrador Raeioul, quienes harán parte de una agenda que combina narrativa, poesía, pensamiento, ilustración y periodismo cultural.

Además, esta edición también servirá como escenario para conmemorar hitos de la literatura colombiana. Se recordará el centenario de publicación de Suenan timbres de Luis Vidales, así como los 50 años del fallecimiento de Gonzalo Arango y León de Greiff. Además, se rendirá homenaje al centenario del nacimiento de Rocío Vélez de Piedrahíta.

Estas conmemoraciones darán lugar a conversatorios y espacios de análisis sobre la vigencia de estas figuras en el panorama literario actual.

Espacios para la industria editorial

Más allá de la programación cultural, la feria incluirá el Salón Internacional de Negocios y las Jornadas Profesionales, escenarios en los que editores, agentes literarios, ilustradores y traductores podrán establecer alianzas y negociar derechos editoriales.

Con esta nueva edición, la FILBo busca mantener su papel como uno de los principales encuentros literarios de América Latina, tanto en el ámbito cultural como en el sector editorial.