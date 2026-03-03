En megaoperativo cayeron 18 presuntos extorsionistas en Barranquilla

En una ofensiva contra la extorsión que afecta a comerciantes del Atlántico, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, desarticularon una red criminal vinculada al grupo delincuencial organizado “Los Costeños”, que operaba en Barranquilla y su área metropolitana.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La operación fue ejecutada por el Gaula de la Policía. Durante el despliegue fueron capturadas 10 personas mediante orden judicial, notificadas seis más que ya se encontraban privadas de la libertad, aprehendido un adolescente de 17 años y capturado en flagrancia un hombre de 20 años, para un total de 18 implicados.

Uno de los procedimientos más relevantes se registró cuando dos de los señalados fueron sorprendidos, presuntamente, en pleno acto de extorsión contra un comerciante.

Lea también: Menor de cuatro años murió tras incendio en una vivienda en Barranquilla: esto se sabe

Según las autoridades, los implicados utilizaban videollamadas para comunicarse con uno de los cabecillas del grupo criminal, quien intimidaba directamente a la víctima y le exigía el pago de dinero bajo amenazas.

Las autoridades estiman que la renta criminal mensual de esta estructura ilegal oscilaba entre los 200 y 250 millones de pesos

Entre los capturados figura alias “Chapas”, identificado como uno de los principales cabecillas y jefe de zona dentro de la organización.

En conjunto, los capturados registran cerca de 30 anotaciones judiciales.