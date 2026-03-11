“Mientras culpables sigan sueltos y no haya reparación, será peor”: delegada Wayúu por caso UNGRD

Este miércoles, 11 de marzo, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, habló María de los Ángeles Ávila, delegada de la Mesa de Concertación y Dialogo por el Pueblo Wayúu colombiano en el municipio de Maicao, habló en 6AM W sobre el impacto del caso UNGRD en su comunidad.

“Es bueno que se entere el país entero y, por qué no, muchas personas que a lo mejor han olvidado este incidente, este daño tan grande que nos han hecho al pueblo guajiro, especialmente al pueblo Wuayúu, de este berroche de dinero, de esta corrupción grandiosa y que nosotros seamos los pagadores, por decirlo así, de todas estas cosas que están pasando. Jugar con la necesidad del pueblo y no tener en cuenta estos niños”, dijo en su primera intervención.

Lea acá: UNGRD: chats señalan a Martha Peralta en presuntos direccionamientos de mercados en La Guajira

Sobre los carrotanques con los que se destapó el caso

Ávila, además, explicó su perspectiva de lo que debe pasar con los carrotanques diciendo que estos ya deberían comenzar a ser distribuidos para que lleguen a los municipios “a los cuales, por la sentencia T302, se empiece de una vez por todas a ejercer lo que les correspondía, para los que fueron creados, para lo que fueron solicitados, porque allí donde están se van a dañar cada día más y ahí no están haciendo nada y ese es un dinero que se supone que ya debe de estar perdido porque mientras no se esté surtiendo para la necesidad que se solicitó, pues nosotros vamos a seguir en las mismas, o si es posible, en peores condiciones. ¿Y quiénes somos los que colocamos los muertos? Somos los Wayúu”.

“Nosotros sobrevivimos por el precioso líquido. Porque si no tenemos agua, no tenemos cómo preparar unos alimentos, son tantas las cosas para las que contamos con ese vital líquido”.

Carrotanques contratados por la UNGRD. Ampliar Carrotanques contratados por la UNGRD. Cerrar

Lea acá: Arauca en riesgo de perder una Curul de Paz por escándalo de la UNGRD

“Mientras culpables sigan sueltos y no haya reparación, será peor”

Finalmente, la delegada dijo que para que se acabe esto (todo el entramado de corrupción), los culpables deben pagar.

“Mientras los culpables, los que tienen que ver con esto, sigan sueltos y no haya una reparación, esto va a ser peor. Ya es hora de que alguien diga: ’las cosas están mal, las cosas hay que hacerlas bien’. Mientras todo aquel que está derrochando con el dinero, mientras los culpables sigan dándose la gran vida, no va a pasar nada, porque entonces todo el mundo va a seguir en las mismas”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 11:06 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: