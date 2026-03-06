Arauca en riesgo de perder una Curul de Paz por escándalo de la UNGRD

Ante el empate, serán dos conjueces los que definirán el futuro jurídico de los dirigentes políticos. Esto significa que no habrá decisión de fondo antes de las elecciones legislativas del próximo domingo 8 de marzo.

Los conjueces conocerán la ponencia y la nuevamente la sala se reunirá el próximo miércoles 11 de marzo.

La ponencia del magistrado Misael Rodríguez pide que sean llamados a juicio por su presunta responsabilidad en los hechos de corrupción. En 2023, los implicados hicieron parte de la Comisión de Crédito Público del Congreso.

Por tal motivo, el departamento de Arauca se enfrenta a un escenario político y social crítico de cara a las elecciones legislativas de este domingo 8 de marzo. Lo que debería ser una jornada de consolidación para las víctimas del conflicto armado podría convertirse en la pérdida definitiva de una representación en el Congreso.

La razón: el inminente llamado a juicio de la representante Karen Astriht Manrique por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

A pesar de que los sondeos electorales posicionan a Manrique como la favorita para repetir su escaño en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), su futuro jurídico pende de un hilo. La Corte Suprema de Justicia programó para el próximo 10 de marzo, penas 48 horas después de las elecciones, la decisión definitiva sobre su situación jurídica.

El fantasma de la “Silla Vacía”

Si Manrique resulta reelegida este domingo y, posteriormente, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ratifica la ponencia del magistrado Misael Rodríguez que propone llamamiento a juicio y medida de aseguramiento, el departamento de Arauca entraría automáticamente en el régimen de la “Silla Vacía”.

Esta sanción constitucional, aplicada a congresistas vinculados a delitos contra la administración pública o corrupción, implica que la curul se pierde y no puede ser reemplazada por ningún otro candidato de la lista. Para un departamento que ha padecido históricamente la violencia de grupos armados, esto significaría quedar con un vacío de representación directa para las víctimas en la Cámara de Representantes.

Los señalamientos contra Karen Manrique en el caso de la UNGRD

El nombre de Karen Manrique es el que más “ruido” genera en el expediente de la UNGRD. Según el testimonio del exdirector de la entidad, Olmedo López, la representante habría escrito de su puño y letra en una libreta los nombres de los municipios hacia donde se direccionarían contratos fraudulentos por un valor cercano a los $92.000 millones.

A esto se suma la reciente declaración de la Fiscalía General de la Nación, que anunció una indagación para determinar si Gustavo González, esposo de la congresista, también participó en este entramado ilegal.

Una semana decisiva

Mientras Manrique y otros implicados como Wadith Manzur (quien busca saltar al Senado por el Partido Conservador) avanzan en el cierre de sus campañas, los tiempos de la justicia avanzan de forma paralela:

8 de marzo: Jornada electoral donde se prevé la victoria de Manrique en Arauca. 10 de marzo: Reunión de magistrados para elegir conjueces. 11 de marzo: Definición de la situación jurídica y posible orden de captura.

De confirmarse el llamado a juicio tras su victoria, Arauca vería reducida su fuerza política en el Capitolio, dejando a las víctimas del conflicto en el oriente del país sin el escaño que fue creado precisamente para garantizar su participación en la construcción de la paz.