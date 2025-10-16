Investigan a más de 40 funcionarios que habrían incumplido acciones para proteger a población Wayuu

JUSTICIA

La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra más de 40 funcionarios, por presuntamente omitir el cumplimiento que debían darle a la constitución de un Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas (MESEPP) que permitiera garantizar los derechos de los niños y niñas del pueblo Wayúu.

El Ministerio Público señaló que, al parecer, la medida ordenada por la Corte Constitucional para superar el estado inconstitucional de las cosas no habría sido cumplida , lo que impidió asegurar el acceso de la población beneficiaria al agua, a la alimentación, la salud, la igualdad y la diversidad cultural.

Los funcionarios vinculados al expediente son los que han estado al frente de las entidades desde 2022, fecha en la que se emitió el fallo por parte del Alto Tribunal, hasta quienes los ocupan en la actualidad, toda vez que pasados cinco años no se han conocido gestiones frente a su cumplimiento.

Ana María Palau Alvar González. Laura Múnera Mejía. Luis Fernando Velasco Chaves. Sandra Liliana Ortíz Nova. Luz María Múnera Medina. Fernando Ruiz Gómez. Diana Carolina Corcho Mejía. Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez. Jonathan Tybal Malagón González. Susana Correa Borrero. Martha Catalina Velasco Campuzano. Helga María Rivas Ardila. Carlos Eduardo Correa Escaf. María Susana Muhamad González. Rodolfo Enrique Zea Navarro. Cecilia Matilde López Montaño. Jhenifer Mojica Flórez. Martha Viviana Carvajalino Villegas. Susana Correa Borrero. Cielo Elainne Rusinque Urrego. Laura Camila Sarabia Torres. Gustavo Bolívar Moreno. Lina María Arbeláez Arbeláez. Concepción Baracaldo Aldana. Astrid Eliana Cáceres Cárdenas. Ariel Enrique Zambrano Meza. Javier Pava Sánchez. Olmedo De Jesús López Martínez. Carlos Alberto Carrillo Arenas. Fabio Aristizábal Ángel. Ulahi Dan Beltrán López. Luis Carlos Leal Angarita. Giovanny Rubiano García. Nemesio Roys Garzón. Diala Wilches Cortina. Jairo Aguilar Deluque. Mohamed Dasuki. Miguel Aragón González. Juan Robles. Noheli Rincón Leal. José Ramiro Bermúdez. Genaro Redondo Choles. Bonifacio Henríquez. Jaime Luis Buitrago García.

Entre estas personas investigadas están Olmedo López, exdirecto de la UNGRD, y Sandra Ortíz, exconsejera para las regiones, quienes actualmente enfrentan un proceso penal por el desvío de recursos en la UNGRD.