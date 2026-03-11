Los nuevos congresistas de Santander; Camilo Torres dice que llegará al Congreso a “ser gobierno”

El exdiputado Camilo Torres logró una curul en la Cámara de Representantes por Santander con el aval del Pacto Histórico, tras los resultados de las elecciones legislativas.

En entrevista con Caracol Radio, Torres agradeció el respaldo recibido en Barrancabermeja y en distintos municipios del departamento. Señaló que esperaba consolidar la segunda mayor votación para su colectividad en Santander.

Durante la jornada electoral, los boletines preliminares indicaban que el Centro Democrático registraba 177.258 votos, mientras que el Pacto Histórico alcanzaba 135.924, superando al Partido de la U y ubicándose en el segundo lugar de votación en el departamento.

Prioridades desde la Cámara

El nuevo representante aseguró que su llegada al Congreso se dará en un escenario distinto al que tuvo durante su paso por la Asamblea de Santander, donde ejerció oposición a varios gobiernos departamentales.

Torres indicó que ahora buscará trabajar con el Gobierno Nacional y con las autoridades regionales para impulsar proyectos que permitan el desarrollo del departamento.

Entre los temas que espera priorizar mencionó las vías, la conectividad en los territorios, el apoyo al campesinado y las dificultades del sistema de salud, conocidas en algunas regiones como el “paseo de la muerte”.

El congresista también destacó que el resultado electoral refleja el respaldo al proyecto político del Pacto Histórico a nivel nacional, con representación tanto en Senado como en Cámara.