Los nuevos congresistas de Santander; Jonathan Pineda tiene colegio y ahora es representante

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

El nuevo representante a la cámara por Santander, Jonathan Eduardo Pineda López trabajó como jefe de cobros coactivos de la alcaldía de Girón durante la administración de John Abiud Ramírez. Sin embargo, aclaró en una entrevista con Caracol Radio que hoy no existe alguna relación con el hombre que domina el panorama político en este municipio del área metropolitana de Bucaramanga.

De hecho, Pineda López declaró que son actores antagónicos con el director administrativo de la Cámara de Representantes. Agregó que es cercano en cambio a William Mantilla, primo de su esposa quien ha representado la oposición a Ramírez en las últimas elecciones municipales en Girón.

¿Quién es Jonathan Pineda López?

En las primeras declaraciones entregadas a Caracol Radio, el electo representante informó que tiene 37 años. Se definió como un empresario. Indicó que su familia es propietaria de un colegio, el San Juan Bosco, ubicado en el barrio Las Nieves de Girón.

En redes sociales se define como un abogado, especialista y Magister en Derecho Público.

Contó que es sobrino de César Reyes, un exalcalde de Girón. Llega a la Cámara de Representantes como miembro del Centro Democrático, el partido que logró dos curules durante las elecciones de este domingo 8 de marzo en Santander.

Pineda López logró 55.272 votos. A los comicios se presentó como fórmula del electo senador Óscar Villamizar.