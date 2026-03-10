Los nuevos congresistas de Santander; Diego Fran Ariza pide a Cámara de Comercio reunión inmediata

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

El electo representante a la cámara por Santander, Diego Fran Ariza pidió a la Cámara de Comercio de Bucaramanga que convoque a la nueva bancada de congresistas por Santander con el fin de comenzar a definir líneas de trabajo antes de la posesión el próximo 20 de julio.

Ariza Pérez obtuvo 64.378 votos en los comicios de este domingo, los suficientes con los depositados por la lista del partido de la U para obtener la curul.

¿Quién es Diego Fran Ariza?

El nuevo representante a la cámara nació hace 50 años en la clínica La Merced de Bucaramanga. Recordó que su familia vivía en el barrio Arenales, en el norte de la ciudad. Luego, ese sector se iba conocer como el Kennedy.

Adela Pérez, su mamá, era una reconocida dirigente comunitaria y su padre, Diego Ariza, un chalán de Vélez muy conocido en el ambiente caballístico del país.

Ariza Pérez recordó en entrevista con Caracol radio que estudió en el colegio Maiporé, una institución educativa del norte de Bucaramanga. Hizo la carrera de Contaduría Pública en la Universidad Santo Tomás. Es especialista en finanzas públicas.

Estuvo en el concejo de Bucaramanga a nombre del PIN un periodo. Luego fue contralor de Santander y ocupó la secretaría de Hacienda en el primer año de la administración del gobernador Juvenal Diaz Mateus.