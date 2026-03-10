Los nuevos congresistas de Santander; Miguel Ángel Pinto no dejará de dictar clases

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Miguel Ángel Pinto Rueda está a punto de recibir el título de Doctor en Derecho; aseguró que para lograrlo debe presentar una sustentación. Mientras espera, se convirtió en nuevo representante a la Cámara de Representantes con el aval del Centro Democrático por Santander.

En una entrevista con Caracol Radio, horas después de haber logrado la curul, Pinto Rueda informó que tiene 31 años. Es abogado con varias especializaciones y una maestría.

Ante la pregunta de si dejará la academia, aseguró que no dejará de dictar clases en la Universidad Católica de Bogotá.

¿Quién es Miguel Ángel Pinto Rueda?

El nuevo congresista es hijo de su padre, el senador liberal Miguel Ángel Pinto que en julio próximo terminará su paso por la rama legislativa.

Durante la campaña, recibió en varias ocasiones la visita de Paloma Valencia, candidata a la Presidencia de la República. De hecho, algunos observadores aseguran que Pinto es uno de los santandereanos más cercanos a la ganadora de la Gran Consulta.

En las elecciones de este domingo, el abogado Pinto Rueda obtuvo 33.300 votos. Estaba en la lista del Centro Democrático.