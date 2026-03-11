Listas las hectáreas de coca en Inda Zabaleta que serán sustituidas

Tumaco-Nariño

Son más de 600 hectáreas de coca que ya fueron identificadas en la primera fase del proceso de sustitución voluntaria en el resguardo Inda Zabaleta ubicado en el municipio de Tumaco.

El proceso es adelantado por la Gobernación de Nariño, la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y las autoridades del resguardo en mención.

Un equipo integrado por veinte profesionales de la Secretaría de Paz, junto al Gobierno Nacional, realizaron recorridos y mediciones en el territorio y la caracterización de los polígonos propuestos por la comunidad. Durante la jornada, el equipo técnico realizó recorridos en campo junto con autoridades indígenas y líderes comunitarios para verificar los predios que entrarán en esta fase inicial.

En esta zona del departamento de Nariño, la comunidad indígena y campesina ha manifestado su interés en avanzar hacia nuevas alternativas económicas que permitan mejores condiciones de vida de las familias y generar mayores oportunidades para las nuevas generaciones.

Este proceso surge a partir del llamado realizado por las autoridades del resguardo, que manifestaron su voluntad de avanzar hacia economías lícitas que permitan sanar la tierra, proteger el entorno natural y fortalecer su gobierno propio. “Hacemos un balance muy positivo del llamado del Resguardo Indígena Inda Zabaleta para iniciar un proceso de sustitución voluntaria de cultivos de coca.

Este es un paso importante para la transformación territorial y la construcción de paz en nuestros territorios”, afirmó el secretario de Paz, Alex Javier González.

La administración departamental acompaña el proceso con el que se espera avanzar hacia territorios libres de economías ilícitas, con desarrollo rural y mayores oportunidades para las familias.