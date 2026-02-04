Malestar con el gobierno por anuncios de avances en sustitución de cultivos ilícitos

Campesinos del Catatumbo reclaman respuesta por planes de sustitución de cultivos ilícitos / Foto Archivo

Cúcuta

En medio del encuentro de los presidentes de Colombia Gustavo Petro y Estados Unidos Donald Trump se hicieron anuncios sobre avanzar en la erradicación de coca por el grueso número de hectáreas compormetidas en el país.

La lucha contra el narcotráfico sigue siendo una de las reclamaciones del gobierno estadounidense al país por el incremento de los cultivos ilícitos.

Campesinos raspachines de Sardinata y Tibú dijeron a Caracol Radio que “el programa Pnnis se quedó a medias, sin cumplirle los compromisos a las familias y después nadie respondió por quienes quedamos a la deriva”.

Otro advirtió que “con Renacemos ha habido promesas y anuncios pero en la práctica, en el territorio no hay atención verdadera, nos quedamos esperando planes de atención y desarrollo social y acá la situación sigue siendo compleja por la violencia”.

Norte de Santander es uno de los departamentos donde más ha crecido el cultivo de hoja de coca, alcanzando más de 43 mil hectáreas de coca sembradas.