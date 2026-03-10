Siguen las protestas en la frontera por medidas arancelarias de Ecuador y Colombia

Ipiales-Nariño

Una nueva movilización se registró en la zona de frontera con Ecuador, esta vez del lado colombiano en donde se congregaron trabajadores formales e informales que dependen de la cadena productiva del comercio binacional.

Los manifestantes aseguraron que persisten las afectaciones económicas desde que se incrementó el costo arancelario para el ingreso de productos tanto a Ecuador como a Colombia.

Los participantes señalaron que se van a mantener de manera indefinida adelantando movilizaciones en la zona hasta lograr ser escuchados. Precisaron que hay total indiferencia de los Gobiernos y sus cancillerías a una problemática que pone en riesgo al menos dos mil empleos. El trabajo se ha reducido en más de un 90% dentro del negocio comercial del movimiento de mercancías entre Colombia y Ecuador. “Realmente las bodegas, los cargueros, las agencias de aduana, las empresas de transporte locales y obviamente los transportadores, estamos parados en este momento” aseguró Edisson Mena, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros en Ipiales.

Por su parte Santiago Paspuel, exportador de plátano desde el Ecuador asegura que la actividad para su sector ha disminuido en un 100%. “Por la prohibición de ingreso a Colombia, hemos dejado de trabajar y mover alrededor de 800 toneladas”: indicó.

Asegura que diariamente podrían estar perdiendo alrededor de 1.200.000 dólares en comercialización de lado y lado y que ante esta situación parte de la cosecha se ha quedado en fincas y otra parte se revende en Ecuador.

Denunció además que gran parte de la carga que no ingresa de manera formal por las medidas arancelarias impuestas, se estaría moviendo a través de pasos informales.