Estos son los hallazgos de la Contraloría en contratos de Juliana Guerrero con la UIS

Bucaramanga

La Contraloría General de Santander hizo público el informe final de la actuación especial de fiscalización N° 0003 del 12 de febrero de 2026 por los contratos que había suscrito Juliana Guerrero con la Universidad Industrial de Santander entre el 2023 y el 2024.

Estos contratos corresponden a un contrato interadministrativo entre la UIS y el ministerio del interior para brindar apoyo técnico y operativo al sistema nacional de convivencia para la vida. Entre los objetivos de esta auditoría está evaluar presuntas irregularidades en los contratos 306-2023 y 113-2024.

Entre los hechos relevantes que publica la contraloría están el de la ausencia de informes de los supervisores que no permiten verificar si las actividades fueron ejecutadas tal cual está establecido en el objeto del contrato. Además, hay inconsistencias en los nombres de los supervisores pues en el acta de liquidación del contrato aparecen dos personas diferentes.

En el caso del contrato del 2024 tampoco se presentaron evidencias de las acciones ejecutadas por Guerrero por lo que no se puede verificar si cumplió con los objetivos. Además, se estableció que no se subió a tiempo la documentación requerida en el SECOPII.

La Contraloría reportó cinco hallazgos administrativos, dos disciplinarios y uno fiscal por valor de $2.000.000 y los responsables serían los supervisores de los contratos y Juliana Guerrero.