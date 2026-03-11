Frustran intento de secuestro a una mujer en La Calera: pedían 20 millones por su liberación

Los hechos se registraron en la vereda El Volcán, en el municipio de La Calera donde, según la información recibida a través de la línea 147, un sujeto pidió un falso servicio, luego de que la mujer se dirigiera a cumplir con su labor, los delincuentes se comunicaron con familiares de la víctima manifestando pertenecer a las disidencias de las FARC y exigiendo la suma de 10 millones de pesos a cambio de su supuesta liberación.

Puede leer: Golpe a la delincuencia en Cundinamarca: caen cinco por secuestro, hurto y extorsión

Tras conocerse la denuncia, los soldados de la Brigada 13 reaccionaron de manera inmediata, desplegando una operación militar que permitió ejercer presión sobre los delincuentes, logrando la liberación de la víctima y evitando que se concretara el pago exigido.

“Una joven recibe una llamada telefónica donde le piden un servicio de rumbaterapia. Ella acepta y se desplaza hacia el sector cuando llega al punto es intervenida con una llamada telefónica donde la enlazan con su familia donde empiezan a pedir una suma de dinero entre 10 y 20 millones de pesos para su liberación”, dijo capitán Wilmer Andrés Lara, comandante de la Unidad Operativa del Gaula Militar de la Brigada 13.

Le puede interesar: Mujeres que habrían secuestrado y robado a un hombre fueron enviadas a la cárcel

Este resultado se logró gracias a la denuncia por parte de la ciudadanía, dado que la información oportuna permitió actuar con rapidez y eficacia. De acuerdo con las estadísticas institucionales, la denuncia contribuye para que haya una efectividad superior al 90% en la lucha contra los delitos de secuestro y extorsión.