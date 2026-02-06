Mujeres que habrían secuestrado y robado a un hombre fueron enviadas a la cárcel

La historia de esta noticia se desarrolló en el municipio de Soacha, Cundinamarca, el 6 de julio de 2024, donde un hombre que departió durante varias horas con dos mujeres, identificadas como Hary Stefanny Uribe Liévano y Claudia Lorena Reyes Acevedo, en un bar, habría sido víctima de secuestro y hurto de sus pertenencias.

Según la Fiscalía General de la Nación, las mujeres, aprovechando la condición de embriaguez de la víctima, llegaron hasta su residencia, donde, en compañía de dos hombres, no solo lo habrían golpeado, sino que también le habrían robado el celular, un reloj y dinero en efectivo, por un monto total de 15 millones de pesos.

“De acuerdo con la investigación, las mujeres, al parecer, departieron con la víctima en un establecimiento comercial, poniéndolo en estado de indefensión para llevarlo a su residencia, en el barrio El Rosal. Allí llegaron dos hombres, quienes presuntamente lo golpearon en la cabeza con un arma de fuego y luego se apoderaron del celular, un reloj y dinero en efectivo”, detalló la Fiscalía.

Posteriormente, lo amarraron de pies y manos y lo subieron a un vehículo que las estaba esperando. Sin embargo, la hermana de la víctima los sorprendió y terminaron huyendo del lugar.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Cundinamarca les imputó los delitos de secuestro simple y hurto calificado y agravado. Las procesadas no aceptaron los cargos.

Debido a los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía, un juez penal municipal con función de control de garantías decidió imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de las mujeres.