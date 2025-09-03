Coronel Mauricio Herrera asume mando de la Policía en Cundinamarca con más de 4.000 uniformados

Colombia

Con 25 años de servicio en la institución, Herrera ha desempeñado cargos en la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Carabineros y Protección Ambiental. También ha prestado servicio en Bogotá y en departamentos como La Guajira, Caldas, Cauca y Antioquia.

Tendrá bajo su mando a más de 4.000 hombres y mujeres de la Policía en el territorio cundinamarqués.

Seguridad y desarrollo económico

Durante el acto de posesión, el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel destacó el papel de la seguridad en el progreso del departamento.

“La seguridad es sinónimo de inversión, la inversión es sinónimo de oportunidades y las oportunidades son sinónimo de menos pobreza. Eso es lo que ha ocurrido en Cundinamarca durante los últimos años. El futuro de esta senda de crecimiento depende de que mantengamos el factor de seguridad. No podemos bajar la guardia”, afirmó.

Según Rey, los avances en investigación criminal e inteligencia han permitido esclarecer casos emblemáticos y lograr extinción de dominio por más de 30 mil millones de pesos en bienes. Además, resaltó que la seguridad fue determinante para que Cundinamarca escalara del séptimo al segundo lugar nacional como ecosistema para la inversión.

Retos para el nuevo mando policial

El coronel Herrera asume el cargo en un momento en el que el departamento registra reducciones en:

Homicidios

Secuestros

Hurtos

Cundinamarca se consolida así como uno de los territorios más seguros del país, aunque las autoridades insisten en mantener la alerta frente a nuevas amenazas.





Reconocimiento a la labor policial

En su intervención, el gobernador Rey expresó un mensaje de solidaridad y gratitud a los miembros de la institución:

“Lo que ustedes hacen ningún otro colombiano lo hace en la medida en que su trabajo garantiza la tranquilidad de quienes pueden abrazar a sus familias, mientras que muchos de ustedes las abrazan solo a través de un mensaje, porque están en los puntos más alejados de nuestra geografía”