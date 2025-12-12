Hallaron el cuerpo de Ángela María Chisacá, comerciante de 38 años que fue secuestrada en Girardot. Foto: Suministrada.

Bogotá D.C

Tras más de dos años de labores de búsqueda y de investigaciones, el GAULA y la Dirección de Inteligencia de la Policía de Cundinamarca y del Tolima encontraron el cuerpo de la comerciante Ángela María Chisacá en zona rural del municipio de Rovira en Tolima.

Las pruebas de Medicina Legal confirmaron que el cuerpo pertenecía a la comerciante de 38 años que había sido secuestrada el pasado 12 de julio de 2023 en el municipio de Girardot, en Cundinamarca.

“Analizamos más de 500 horas de video y ejecutamos seguimientos detallados que nos llevaron el pasado 3 de julio de este año hasta la vereda La Islandia en jurisdicción de Rovira en el departamento del Tolima”, aseguró el coronel Mauricio Herrera, comandante de la Policía de Cundinamarca.

Durante el tiempo que estuvo secuestrada, la familia de la víctima recibió llamadas amenazantes y extorsivas , exigiendo $500 millones de pesos.

Captura de los responsables del secuestro y asesinato

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó la desarticulación de la banda criminal ‘Los Camalá’ responsable del secuestro y del asesinato de la comerciante.

La banda criminal se hacía pasar por disidencias de las FARC , pero los 5 integrantes fueron capturados, entre esos el líder alias ‘El Gordo’.

“Hoy se cierra un capítulo doloroso, pero se cierra con verdad, con responsables tras las rejas y con un mensaje claro, ninguna víctima queda sola y ningún hecho atroz queda en la impunidad en el departamento de Cundinamarca”, sostuvo el gobernador.