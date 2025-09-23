Golpe a la delincuencia en Cundinamarca: caen cinco por secuestro, hurto y extorsión

Colombia

En una operación desarrollada en los municipios de Quebradanegra y Útica, la Policía Nacional logró la captura de cinco personas señaladas de cometer secuestro, hurto y extorsión bajo la modalidad de falso servicio.

Según la institución, los detenidos citaban a las víctimas con supuestos trabajos de transporte, las intimidaban con armas de fuego y luego exigían dinero a sus familiares, haciéndose pasar por integrantes de grupos armados residuales.

“Gracias a la información oportuna de la comunidad y a la rápida reacción de nuestros uniformados se evitó que las víctimas sufrieran más agresiones”, señaló la Policía en un comunicado.

Rescate de las víctimas

El aspecto central del operativo fue el rescate de las personas que permanecían atadas e intimidadas en zona rural de Quebradanegra. La institución resaltó que su liberación fue “la máxima prioridad” durante la intervención.

Material incautado

En la acción policial se recuperaron bienes y elementos utilizados en los hechos:

• Una camioneta que había sido hurtada.

• Un revólver calibre 38 con munición.

• Dos motocicletas empleadas para los desplazamientos.

• Cuatro teléfonos celulares.

• Un computador portátil.

Antecedentes y judicialización

Las autoridades confirmaron que los capturados tienen antecedentes por delitos como extorsión, concierto para delinquir, hurto calificado, tráfico de armas y estupefacientes, uso de documento falso e inasistencia alimentaria.

Los cinco fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación y un juez les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Llamado a la ciudadanía

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad en el departamento e invitó a los ciudadanos a seguir denunciando hechos delictivos a través de la línea de emergencia 123.