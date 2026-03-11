Con más de 500 mil votos, Cambio Radical logró cinco congresistas en el Atlántico

Los resultados de las elecciones del pasado 8 de marzo en el departamento del Atlántico dejaron a cinco candidatos del partido Cambio Radical con curules en el Congreso de la Rwepública, tras sumar en conjunto más de 500.000 votos en el departamento.

Los elegidos son Estefanel Gutiérrez, Welfran Mendoza, Samir Radi (Cámara de Representantes), y Gonzalo Baute y Selman Arana (Senado), quienes obtuvieron las votaciones más altas de esa colectividad en la región.

De acuerdo con el escrutinio preliminar, Estefanel Gutiérrez fue el candidato a la Cámara con mayor votación en el Atlántico, con 96.799 sufragios, lo que lo ubica además entre las votaciones más altas para esa corporación en el país. Le siguieron Selman Arana, con 92.294 votos; Gonzalo Baute, con 83.701; Welfran Mendoza, con 80.513; y Samir Radi, con 57.482.

¿Quiénes son los congresista elegidos?

Los cinco congresistas electos han ocupado previamente cargos en corporaciones públicas o en la administración de la región Caribe.

Gutiérrez es abogado y fue concejal de Barranquilla, donde se convirtió en el primer joven afro en integrar esa corporación. Es especialista en Derecho Constitucional, magíster en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Universidad de los Andes y tiene una maestría en derecho (LL.M.) del American University Washington College of Law.

Mendoza, también abogado, se desempeñaba como diputado del Atlántico antes de aspirar a la Cámara. Estudió Derecho y Ciencia Política en la Universidad de los Andes y posteriormente realizó estudios jurídicos en la Universidad Antonio de Nebrija, en España, además de formación de posgrado en temas tributarios y de gestión pública.

Radi fue concejal de Barranquilla y ha desarrollado su carrera política en el ámbito local, combinando el ejercicio del derecho con trabajo comunitario y participación en iniciativas de gestión pública.

Baute es ingeniero civil y ha ocupado varios cargos en la administración departamental y distrital, entre ellos secretario de Gestión Social, secretario de Recreación y Deportes del Distrito, gerente del Foro Hídrico y director de Indeportes. También fue diputado del Atlántico y presidió la Asamblea Departamental en 2021.

Por su parte, Arana, oriundo de Magangué (Bolívar), ha desarrollado su trayectoria entre ese municipio y Barranquilla, donde ha participado en actividades comerciales y políticas. Fue concejal en Magangué antes de su elección al Congreso.