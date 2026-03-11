Condena contra Modesto Aguilera: abogado de la víctima pedirá aumentar la pena

Abogado de la víctima apelará la condena de ocho años contra el congresista Modesto Aguilera por acto sexual violento para que el monto sea por más tiempo.

Además, el abogado Frederickt Barros dio a conocer, en Caracol Radio, que interpondrá los recursos necesarios para que la víctima se le conceda alguna protección tras conocerse esta condena de ocho años contra el congresista Modesto Aguilera.

“Vamos a iniciar todas las acciones legales para que le brinden protección y nosotros también vamos a apelar la decisión porque consideramos que la pena fue demasiado benévola en contra del señor. Prácticamente le dieron la mínima y vamos a luchar para que se aumente el monto de la pena”, manifestó.

Hay que indicar que fueron cerca de seis años en que se adelantó esta investigación contra el congresista por acto sexual violento.

La Corte Suprema de Justicia compulsó copias contra Jonathan Enrique Torregrosa Viana, quien sería la persona que habría invitado a la víctima al lugar donde, al parecer, fue abusada por el congresista.

Se pronunció el congresista Modesto Aguilera

A través de un comunicado, el congresista Modesto Aguilera dio a conocer que ejercerá los recursos legales correspondientes para apelar este fallo de primera instancia.

“Continuaré defendiendo mi honor, mi nombre y mi integridad con las pruebas que reposan en el expediente y que demuestran que nunca estuve en el lugar donde se dice que ocurrieron los hechos. Tengo la convicción de que la verdad prevalecerá”, indicó.