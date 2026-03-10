Hay que ir por alias Primo Gay y Calarcá: gobernador de Antioquia ante bombardeo a alias Ramiro

Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, felicitó a la fuerza pública por el operativo contra alias Ramiro, jefe del frente 18 de las disidencias, que terminó con la vida de él y seis de sus compañeros en medio de un bombardeo entre las veredas San Luis y Torrente.

El mandatario seccional les solicita a las autoridades que este tipo de acciones contundentes también se extiendan a las facciones de alias Calarcá, es decir, los frentes 4 y 36 en Antioquia.

“Además, a la fuerza pública, que con tanto sacrificio ha acumulado estos logros, que, así como se han hecho bombardeos contra el Clan del Golfo, contra esta estructura del dieciocho, hoy bajo el mando de alias Mordisco, también se bombardea y se ataque con la misma contundencia a la estructura del treinta y seis, no solamente a este tipo de mandos medios que, por supuesto, hacen mucho daño, sino que hay que ir puntualmente por los que más dificultades han ocasionado en el departamento, básicamente, alias Primo Gay y alias Calarcá”.

Recordemos que en el bombardeo fue capturada una mujer herida, al parecer la hermana del cabecilla Erlinson Chavarría Escobar “Ramiro”.