Capturan a cuatro integrantes del grupo extorsivo ‘AK47’ en Bogotá

Mediante cuatro diligencias de allanamiento y registro en los barrios Carvajal, El Amparo, Kennedy Occidental y Llano Grande de la localidad de Kennedy, las autoridades capturaron a tres hombres y una mujer integrantes del Grupo Delincuencial ‘AK47’ que se dedicaban al cobro de extorsiones a comerciantes y al control del microtráfico en el sector de la Avenida Primero de Mayo.

De acuerdo a las investigaciones, este grupo delincuencial, está integrado en su gran mayoría por ciudadanos extranjeros, con injerencia criminal en la ciudad de Cúcuta, y habría intentado expandir sus acciones delictivas en Bogotá con extorsiones, microtráfico y homicidios selectivos para generar zozobra en la comunidad.

¿Quiénes eran sus víctimas?

Sus principales víctimas habrían sido comerciantes y dueños de bares y discotecas de la localidad de Kennedy.

Asimismo, se les atribuyen varias acciones terroristas efectuadas en los meses de mayo y diciembre de 2025, donde mediante el lanzamiento de granadas y disparos a estos establecimientos resultaron lesionadas 6 personas, todo esto por el no pago de las exigencias económicas.

Además, serían al parecer los responsables de cuatro homicidios en las localidades de Kennedy y Fontibón. También, se pudo establecer que en ocasiones se dedicaban a cometer hurto a personas y motocicletas.

¿Quiénes son los capturados?

Entre los capturados se encuentra alias ‘El Tuerto’ que sería el encargado de ejecutar todas las acciones terroristas contra los establecimientos y fue quien realizó el pasado 16 de diciembre del 2025 el lanzamiento de una granada al interior de una discoteca.

Por otra parte, alias ‘Gocho’, era quien entregaba los panfletos y realizaba disparos a las fachadas de los establecimientos.

Alias ‘Chinche’, fue arrestado en Arlington (Texas ) y fue deportado a Colombia en el 2025, sería el encargado de recibir los pagos de las extorsiones y la venta de estupefacientes en la localidad de Kennedy.

) y fue deportado a Colombia en el 2025, sería el encargado de recibir los pagos de las extorsiones y la venta de estupefacientes en la localidad de Kennedy. Alias ‘Harold’, cabecilla de este grupo delincuencial en Bogotá, se encuentra actualmente privado de la libertad en la cárcel El Barne, y le fueron imputados los delitos de concierto para delinquir agravada, terrorismo y extorsión.

Fue capturado el 1 de agosto del año 2024 y cumple condena de 16 años por ataques terroristas a las personas que no pagaban las extorsiones.