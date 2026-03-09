Plantón en Cúcuta por muerte de mujer que esperaba medicamentos en Cafam. / Foto: Cortesía.

Cúcuta.

Con un plantón frente a la droguería Cafam del barrio Caobos, en Cúcuta, veedores de salud y ciudadanos se reunieron para exigir claridad y justicia por la muerte de Cecilia Quintero, una mujer que falleció mientras esperaba la entrega de medicamentos como usuaria de la Nueva EPS.

La actividad fue convocada por la Federación de Veedurías de Salud de Norte de Santander, cuyo presidente, Hermes Madrid, aseguró a Caracol Radio que hasta ahora ninguna entidad del Estado se ha pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido.

“Decidimos convocar este plantón sencillamente porque ningún ente del Estado, ningún ente de control, se ha pronunciado en la muerte de esta señora Cecilia. Ella no es un perro, ella fue una enfermera que entregó y salvó vidas en su época laboral”, afirmó Madrid.

Según explicó el veedor, ya presentó un derecho de petición ante la Fiscalía en el que expone presuntas irregularidades en la atención que recibió la mujer al momento de sufrir la emergencia dentro de las instalaciones de la droguería.

“En el día de hoy presenté un derecho de petición a la señora fiscal, argumentando y dando pruebas de las cosas mal hechas que hicieron el día que esta señora murió, donde se demuestra que la droguería Cafam no sacó la camilla ni presentó ningún acto de reanimación a la señora mientras se debatía entre la vida y la muerte”, sostuvo.

Madrid señaló que, de acuerdo con los registros que han recopilado, la única persona que habría intentado auxiliar a la mujer fue un profesional de la salud que se encontraba en el lugar.

“El único que presentó una ayuda real fue el odontólogo Javier Hernández Flórez, quien fue el que le hizo una reanimación a la señora, pero lastimosamente en ese momento murió ella. Desde Cafam ningún funcionario prestó ninguna ayuda”, afirmó.

Por esta razón, las veedurías esperan que la Fiscalía avance en una investigación que permita establecer responsabilidades no solo de la droguería, sino también de otras entidades del sistema de salud.

“Esperamos que la Fiscalía entre a investigar tanto a Cafam como a la Nueva EPS y al Instituto Departamental de Salud, que al fin y al cabo es el ente rector de la salud en el departamento”, agregó.

Durante la jornada también se reiteraron críticas por la situación del sistema de salud en Norte de Santander.

Madrid aseguró que la crisis persiste y que incluso podría agravarse ante los cambios que se vienen implementando.

“No, sigue igual o peor, porque día a día con este sistema que está implementando el gobierno de traer unos millones de usuarios más a una entidad que está quebrada, no sé qué vamos a hacer. Aquí no hay capacidad para atender más gente”, manifestó.

Los veedores anunciaron además que enviaron una carta al Ministerio de Salud solicitando la presencia del ministro en Cúcuta para revisar la situación del sistema en el departamento y escuchar a los usuarios afectados.