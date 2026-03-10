Fue capturado Alias ‘Árabe’, encargado de coordinar extorsiones y secuestros extorsivos

Medellín, Antioquia

La Policía Nacional capturó a alias ‘Árabe’, presunto cabecilla del grupo delincuencial común organizado “Los del Llano”, señalado de coordinar extorsiones y secuestros extorsivos en el occidente de Medellín.

El procedimiento fue adelantado por unidades de inteligencia de la Policía, en articulación con el Gaula Metropolitano, en vía pública del barrio Blanquizal, donde los uniformados lograron ubicar al hombre y hacer efectiva la orden de captura emitida en su contra por los delitos de extorsión, secuestro extorsivo, hurto y concierto para delinquir.

Extorsión y secuestro

De acuerdo con las investigaciones, alias ‘Árabe’ sería el encargado de dinamizar las exigencias extorsivas en sectores como Olaya Herrera, Blanquizal y Cucaracho, donde esta estructura criminal intimidaba a comerciantes y residentes para obtener dinero.

Entre los hechos que se le atribuyen está el ocurrido el 8 de marzo de 2025, cuando presuntamente participó en el secuestro de dos personas, entre ellas un adolescente de 17 años y un joven de 18.

Sobre este caso, el coronel Juan Sierra, subcomandante de la Policía Metropolitana, señaló:

“Por la liberación exigió 12 millones de pesos y 3 millones adicionales por la devolución de una motocicleta. Durante el procedimiento fueron incautados celulares, los cuales serán analizados dentro del proceso judicial y fueron aportados a la Fiscalía General de la Nación”.

Las autoridades también investigan su presunta participación en otros hechos violentos registrados en años anteriores en el mismo sector, así como su posible vínculo con el homicidio de alias ‘Roña’, ocurrido en enero de 2026 en medio de disputas internas por el control criminal del territorio.

Antecedentes judiciales

El capturado registra antecedentes judiciales y ya había cumplido condena en dos ocasiones por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Durante el procedimiento se incautaron tres teléfonos celulares que quedaron a disposición de las autoridades y serán analizados como material probatorio dentro del proceso investigativo.

Alias ‘Árabe’ fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, tras las audiencias de control de garantías, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

Las autoridades destacaron que estos resultados hacen parte de las acciones para debilitar las estructuras criminales dedicadas al secuestro y la extorsión en la ciudad.

Según el balance de seguridad distrital actual, los casos de extorsión en Medellín han disminuido un 54 %, al pasar de 110 denuncias en el mismo periodo de 2025 a 51 en lo corrido de 2026.