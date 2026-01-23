“Pasó gente corriendo gritando”: testigo de explosión de la granada en el centro de Bogotá

Explosión de la granada en el centro de Bogotá

En las últimas horas se vivió un caos en el centro de Bogotá por la explosión de una granada que dejó una persona muerta y 13 más heridas que se encuentran recibiendo atención en hospitales.

El hecho ocurrió en la calle 24 con Carrera 16A, frente a un reconocido establecimiento nocturno que prestaba servicios sexuales. La zona y todo el perímetro amaneció cercana por parte de las autoridades policiales para adelantar las respectivas investigaciones.

“Estaba en mi casa cuando pasaron la gente corriendo diciendo ‘corran corran que tiraron una bomba’. Eso era lo que decía la gente que tiraron una bomba. Pero nosotros no vimos nada”, aseguró una trabajadora de un restaurante de la zona.

A las 9 de la noche cuando pasó la explosión, algunos de los habitantes del lugar estaban durmiendo.

“Me despertó el estruendo y yo si pensé que era una granada porque ese estruendo tan horrible que se sintió”, afirmó una mujer que salía para el trabajo.

En el lugar del hecho todavía quedan algunos rastros de sangre, cartas de póker, servilletas y vidrios quebrados. La zona en la que también hay restaurantes, bares y parqueaderos, está acordonada y el ingreso está restringido para vehículos.

Inseguridad en la zona de tolerancia

El sector de la calle 24 con carrera 16 es considerado como exclusivo dentro de la zona de tolerancia.

Las personas quedaron sorprendidas del hecho, ya que en el barrio no se habían presentado este tipo de hechos.

“Acá a estado calmado todo y uno se sorprende que haya pasado eso de un momento a otro. Me sorprendió que haya pasado en Troya porque es un negocio calmado”, indicó un testigo.

Los habitantes que han vivido en el sector desde hace años indican que hay constante presencia de policía todo el día y toda la noche.

“Es primera vez que lo estamos viviendo y tengo años de estar en el negocio y nunca se han metido con nosotros y nos han dicho absolutamente nada”, señaló.

¿Quiénes son las personas heridas?

Al menos 14 personas quedaron heridas, entre esos trabajadores del establecimiento y clientes. Entre esos un hombre de 75 años murió debido a la gravedad de las heridas.

“Cómo son tantos trabajadores que hay no sabemos cuál fue el trabajador que murió. Inclusive eso me tiene un poco preocupada. Todos nos conocemos acá porque hay unos que comen acá”, aseguró la trabajadora.

De acuerdo con las autoridades, estas personas fueron trasladadas inmediatamente a la Clínica Méderi y al Hospital Santa Clara, donde reciben atención médica.