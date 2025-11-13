Segundo caso de justicia por mano propia en Kennedy: ¿Qué fue lo que pasó? // Caracol radio

Las autoridades confirmaron un segundo caso por justicia a mano propia por parte de la comunidad en Kennedy.

Según la información preliminar, los hechos se presentaron en el sector de Nuevo Techo, cuando le quemaron la moto a un hombre por presuntamente haber robado a una mujer minutos antes.

Las personas al percatarse de este hecho tomaron la decisión de incinerar la moto para que la persona no abandonara el lugar.

Minutos después, la Policía Metropolitana de Bogotá llegó al lugar y se llevaron al hombre para ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Sin embargo, aseguraron que tiempo después fue dejado en libertad, ya que ninguna persona interpuso la denuncia formal y el hombre tampoco fue capturado en flagrancia.

¿Cuál es el otro hecho de justicia por mano propia?

La Policía de Bogotá confirmó que el conductor ebrio que atropelló a varios motociclistas en la noche del martes 11 de noviembre en la localidad de Kennedy, falleció en la Clínica de Occidente debido a los golpes que recibió de la comunidad y los moteros al rechazar este acto.