Cuota de alimentos: ¿Es legal cobrar retroactivo por cuotas atrasadas? Esto explica el ICBF

En Colombia, la cuota alimentaria es la obligación legal y económica que tienen los padres o tutores legales de suministrar lo necesario para el sustento, traduciéndose en vivienda, vestuario, salud, educación y recreación de los infantes.

El aumento del salario mínimo también implica el aumento de otros aspectos de la vida de las personas, como lo es en este caso, la cuota alimentaria.

¿Qué incluye la cuota de alimentos?

El ICBF indica que la cuota de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Así mismo, la legislación consagra la obligación de proporcionar a la madre, cuando el niño no ha nacido, los gastos de embarazo y parto, respecto del padre legítimo o del extramatrimonial que haya reconocido la paternidad.

Según el Código Civil, la cuota puede ser de hasta el 50% del salario mensual y se reparte proporcionalmente según el número de hijos que tenga el padre o la madre obligado a pagar la cuota.

¿Cuáles son los parámetros que se tienen en cuenta para calcular el valor de la cuota alimentaria?

Quien lleva a cabo el proceso de fijación de la cuota alimentaria es el juez de familia, el mismo que ayuda a la determinación del cálculo jurídico y económico.

Se deben tener en cuenta los siguientes gastos y requerimientos del hijo: vivienda, salud, alimentación, educación, vestido, entre otras.

Se debe evaluar si existen otras personas que sean dependientes del alimentante (padres o hermanos en condiciones de discapacidad).

La capacidad económica de la madre o padre obligado a pagar la cuota alimentaria. Determinar si los ingresos percibidos por el alimentante son fijos o no, si es un empleado formal o independiente.

¿Qué pasa si no se paga la cuota alimentaria?

El incumplimiento de la cuota alimentaria en Colombia acarrea graves sanciones legales, la ley es clara en cuanto a que la inasistencia alimentaria es un delito (artículo 233 del Código Penal) y puede dar lugar a pena de cárcel: entre 16 y 54 meses de prisión; así como multa de entre 13,33 y 30 salarios mínimos vigentes.

¿Se puede cobrar un retroactivo por cuotas alimentarias no pagadas

El pago de la cuota alimentaria se genera a partir del momento en el que se solicita y fija o acuerda por las partes interesadas. Si la cuota pactada o fijada se incumplió se puede cobrar tanto el dinero que se debe, como el interés legal contemplado en el Código Civil. Mientras no esté fijada la cuota no se podrá cobrar sino hasta el momento en que se solicite.

Esto quiere decir que, los menores podrán recibir un retroactivo si durante un tiempo no tuvieron el auspicio económico, sin importar el motivo de la suspensión.

