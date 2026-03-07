Dispositivo de seguridad electoral en Barranquilla: la Policía dispondrá de 3.000 uniformados

Los policías que custodiarán la seguridad para los comicios. Foto: cortesía Mebar.

La Policía Metropolitana de Barranquilla, en el marco del Plan Democracia ‘Voto Seguro 2026’, ha dispuesto un importante dispositivo de seguridad con el objetivo de garantizar que la jornada electoral se desarrolle en un ambiente de tranquilidad.

Para este certamen democrático, ha dicho la institución armada, que se contará con el despliegue de 3.000 uniformados, hombres y mujeres de las diferentes especialidades del servicio policial.

“Estarán comprometidos con la protección del proceso electoral y el acompañamiento permanente a la ciudadanía durante el ejercicio del derecho al voto”, dijo la Policía.

Asimismo, indicaron que los uniformados brindarán cobertura a 244 puestos de votación, así como a las sedes de la Registraduría y otros lugares relacionados con la jornada electoral.

El general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía metropolitana de Barranquilla, indico que dispondrá de todas las capacidades tecnológicas para fortalecer las labores de vigilancia y control durante la jornada.

“Este componente incluye cámaras analíticas, drones y el helicóptero Halcón, herramientas que permitirán mantener monitoreo permanente y una visión panorámica de los diferentes puestos de votación y sus alrededores. Estas capacidades operativas y tecnológicas permitirán reaccionar de manera oportuna ante cualquier situación que pueda alterar el orden público o afectar el normal desarrollo de la jornada electoral”, dijo el oficial.