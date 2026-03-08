Hay 940 quejas de venta al voto: Armando Benedetti entrega balance de jornada de elecciones

El ministro del Interior, Armando Benedetti, entregó un balance de la jornada de elecciones de este 8 de marzo con corte a las 2:00 de la tarde.

“Ha habido unos problemas de orden público en Bolívar que están controlados; el otro fue en Norte de Santander, donde 2.400 personas querían pasar la frontera de forma, y eso ya fue detenido”, contó.

Asimismo, reveló que en Córdoba se presentó una situación preocupante: se conoció una grabación de un registrador y se ve un negocio de “100 millones de pesos por mil votos; no puedo dar más detalles, más adelante se entregarán las pruebas a la Fiscalía y eso será para determinar”.

Sin embargo, detalló que “está muy bien el tema de orden público, las cosas están marchando bien, los puestos de funcionamiento han estado bien, no se han tenido que mover puestos de votación de la parte rural a las cabeceras municipales, etc.”

¿Cómo avanza la jornada de elecciones en Colombia?

Por otro lado, detalló que se han registrado 940 quejas en la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral, de las cuales 33 son de personas que están en el exterior o de puestos en el exterior, y el 80 % de esas quejas tienen que ver con constreñimiento al voto o venta al voto.

¿Por qué el presidente Petro tiene dudas sobre el proceso electoral?

Sobre las declaraciones que dio el presidente Gustavo Petro y sobre esas preocupaciones en torno al sistema electoral, mencionó que “cada vez que alguien tenga dudas y se puede expresar dentro de una democracia, ya haya una respuesta para ellas o una solución para ellas o que la duda sirva para que no se vaya a cometer ese error, siempre va a ser muy bueno y va a ser disponible y va a ser mucho más nítida la campaña y mucho más transparente”, dijo.

Y agregó: “El presidente lo que ha dicho son tres cosas, primero que el Estado debería tener un software. Dice que el Estado tiene un software y lo tiene el Consejo Nacional Electoral, pero el Consejo Nacional Electoral lo que hace es un software que es solamente para sumar, una calculadora, básicamente. De hecho, si tuviéramos el software, no necesitaríamos licitar ni entregar el preconteo y el conteo a Tomás Greg & Sons. Entonces, ahí está la prueba de que el Estado no tiene ese software”.

“Lo otro que ha dicho es que se necesitaba mucho más tiempo, porque los técnicos han dicho que para auditar el código fuente se necesita mucho más tiempo que tres días que solamente dieron a 2.000 personas. Son varios días, son semanas lo que tiene que hacer el código fuente”, aseguró.

