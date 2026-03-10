MinTic asegura que sistema electoral resistió intentos de vulneración y se blinda para presidencia

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones confirmo en 6AM W que el sistema digital que soporta el proceso electoral en Colombia está preparado para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, luego de que durante las elecciones legislativas del pasado domingo se registraran intentos de vulnerar las plataformas tecnológicas del proceso electoral.

En entrevista con Caracol Radio, la ministra TIC, Carina Murcia, confirmó que durante la jornada electoral se detectaron intentos de afectar los sistemas, aunque estos no lograron comprometer la seguridad del proceso ni alterar el desarrollo de la votación.

“Sí hubo intento, sí hubo eso lo llamamos nosotros, no hubo un ciberataque, pero sí hubo intentos de vulnerabilidades, pero este ecosistema digital fue muy bien diseñado y protegido por la Registraduría Nacional" afirmó la funcionaria.

Según explicó la ministra, el país mantiene un esquema de monitoreo permanente sobre las plataformas digitales que soportan el proceso electoral, en coordinación con entidades como la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa.

Murcia aseguró que el Gobierno ya trabaja en el blindaje cibernético para la primera vuelta presidencial, ante riesgos digitales que suelen presentarse en este tipo de procesos, entre ellos intentos de suplantación de identidad, robo de credenciales de funcionarios o campañas de desinformación en redes sociales.

“Nosotros ya estamos dispuestos con nuestra estrategia de protección de los datos donde no vamos a permitir que se desinforme tampoco con campañas de noticias falsas para deslegitimar este proceso tan importante” explicó la directora de la cartera.

La funcionaria explicó que el Ministerio TIC también está fortaleciendo las acciones de prevención y cultura digital entre la ciudadanía para enfrentar amenazas como enlaces maliciosos, ataques de phishing (tecnica donde suplantan la identidad de empresas o personas para robar información confidencial) o manipulación de contenidos mediante inteligencia artificial.

Según el Ministerio, estas estrategias buscan reducir el impacto de los riesgos digitales que pueden surgir durante las campañas electorales y proteger la confianza de los ciudadanos en el proceso democrático.

Además, la entidad adelanta simulacros, monitoreo técnico permanente y análisis de posibles vulnerabilidades en los sistemas para anticipar cualquier intento de intrusión antes de las elecciones presidenciales.

El Gobierno también ha insistido en la importancia de que los ciudadanos verifiquen la información que circula en redes sociales durante el proceso electoral y eviten compartir contenidos falsos que puedan generar desinformación o afectar la confianza en el sistema democrático.