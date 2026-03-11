Partido Cambio Radical en el Atlántico denuncia mesas con hasta 200 votos sobrantes en escrutinios

Abogados del partido Cambio Radical en el Atlántico denuncian mesas con hasta 200 votos sobrantes en escrutinios.

El abogado Frank Soto, representante del partido, denunció durante el proceso de escrutinio electoral aquí en Centro de Convenciones Puerta de Oro sobre la existencia de mesas con votos inflados, es decir, con una cantidad de tarjetones mayor al número de votantes registrados.

Según explicó, el problema se habría originado el día de las elecciones por errores de los jurados de votación, quienes en algunos casos habrían entregado dos tarjetones a un mismo ciudadano: el tarjetón tradicional para Senado o Cámara y el correspondiente a circunscripciones especiales.

Esta práctica habría provocado que, al momento de abrir las urnas y realizar el conteo oficial, aparecieran votos sobrantes que no coinciden con el número de personas que votaron en la mesa.

“Los partidos están perdiendo votos en gran manera. Por ejemplo, hay mesas de 60 votos sobrantes. Hay mesas como la que evidenciamos ahora mismo de 200 votos sobrantes. Para nivelar esas mesas hay que incinerar al azar los votos y los que están perdiendo, los que más están perdiendo son los partidos que más votos obtuvieron en esta jornada, en este caso Cambio Radical y Pacto Histórico”, dijo Soto.

Por su parte, Oscar Mass, abogado de escrutinios, aseguró que la Procuraduría General de la Nación realizará inspecciones administrativas para investigar las mesas donde se han denunciado votos inflados durante el proceso de escrutinio.

De las 3.648 mesas que fueron dispuestas el pasado 8 de marzo en Barranquilla, 1081 ya fueron escrutadas hasta la mañana de este 11 de marzo, es decir, el 29.3%.

El abogado agregó que, tras hacerse públicas las denuncias sobre mesas con votos sobrantes, el partido ha comenzado a recibir videos, audios y otras evidencias enviadas por ciudadanos, no solo desde el departamento del Atlántico sino también desde distintas regiones del país.