Así escondían armas en Barranquilla: cayeron presuntos sicarios de ‘Los Pepes’

La Policía, en coordinación con la Fiscalía, adelantó diligencias de allanamiento y registro en los barrios La Sierrita y California, suroccidente de Barranquilla, donde lograron la captura de siete presuntos delincuentes y la aprehensión de un adolescente por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones y porte de estupefacientes.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, los capturados estarían, presuntamente, involucrados en varios casos de homicidio ocurridos en los sectores de Las Américas, Carrizal, 7 de Abril y La Sierrita.

Durante el procedimiento, los uniformados lograron la incautación de cinco armas de fuego, tres proveedores, 53 cartuchos de diferentes calibres, aproximadamente 100 gramos de estupefacientes y cuatro teléfonos celulares.

Entre los capturados se encuentra un sujeto conocido con el alias de ‘El Animal’, presunto sicario que registra cuatro anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, hurto y tráfico de estupefacientes.

Asimismo, fue capturado alias ‘Russo’, de 24 años, señalado presunto sicario al servicio del grupo delincuencial organizado ‘Los Pepes’, quien tendría una trayectoria criminal de aproximadamente cinco años y, según información investigativa, estaría vinculado a seis homicidios cometidos durante la presente vigencia.

Contaban con anotaciones judiciales

Los capturados registran en conjunto 17 anotaciones judiciales por diferentes delitos, entre ellos homicidio, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

El general Miguel Andrés Camelo, comandante de la Policía de Barranquilla, indicó que “estos resultados hacen parte de la ofensiva permanente que adelanta la Policía contra las estructuras criminales que afectan la seguridad ciudadana, reiterando que se continuarán intensificando las acciones operativas y judiciales para contrarrestar los delitos de mayor impacto en la ciudad”.