Santandereana gana prestigioso premio de poesía en España

Bucaramanga

Una psicóloga santandereana ganó uno de los galardones de mayor prestigio en el ámbito de la poesía a nivel mundial. La Diputación Provincial de Soria, España reveló los nombres de los ganadores de los premios de Poesía Leonor y Gerardo Diego 2025.

En la localidad de Bretún, se conoció que el premio de Poesía Gerardo Diego ha sido para Diana Carolina Gómez Meneses, de Colombia, por su libro de poemas “Dejarte Morir al Sol”.

El jurado destacó “el anuncio de una voz poética fuerte, fresca y audaz, donde la belleza y el sentido del humor se dan la mano”.

Los organizadores del concurso informaron que seleccionaron 15 libros finalistas en cada una de las categorías, “reflejo del altísimo nivel literario de las obras presentadas".

Se recibieron unas 1.500 obras procedentes de numerosos países.

En esta edición, la Diputación de Soria quiso poner especial énfasis en el apoyo a los autores noveles "reconociendo el valor de las nuevas voces poéticas que garantizan el futuro de la literatura en español".

“Los premios Leonor y Gerardo Diego, dotados económicamente y con una amplia proyección editorial, son mucho más que un reconocimiento a la excelencia literaria; constituyen un símbolo del compromiso firme de la Diputación de Soria con la cultura, la creatividad y la promoción del talento poético", destacó el comité editorial.

La Diputación de Soria agregó que se hace cargo de la edición y publicación de las obras premiadas.

Diana Carolina Gómez Meneses es Magister en psicología de la Universidad de los Andes. Actualmente es profesora de la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB en Bucaramanga.

En un reportaje con el diario El Día de Soria, la galardonada expresó que “la lírica es esa magia que estimula el corazón y que no valoramos lo suficiente, un medio para alcanzar la libertad, para nombrar eso que es innombrable, lo silenciado y para combatir la tiranía, reivindicando el lenguaje como una forma de comunicación más allá de lo meramente instrumental".

El acto de premiación se realizó en Berlanga de Duero el 21 de febrero último.